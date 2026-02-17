Bomberos reciben capacitación práctica

SAN CIRO DE ACOSTA .- Elementos del Cuerpo de Bomberos recibieron capacitación sobre el manejo de mangueras al atender un incendio u otra emergencia donde deban usar este tipo de implementos.

Los tragahumo de Rioverde capacitaron durante algunas horas a los voluntarios, a quienes les enseñaron diversas técnicas, para poder actuar en caso de una emergencia, para poder sofocar un incendio, además de algunas alternativas para actuar con rapidez y eficacia.

La capacitación se realizó en las instalaciones del Cbta 187, que incluyó que los voluntarios realizaran prácticas, que les serán de gran ayuda en las llamadas de auxilio que reciban para atender un incendio.

Las prácticas fueron parte importante, luego de las indicaciones que recibieron de manera teórica para poder enfrentar una contingencia, circunstancias que tengan que aplicar algunas acciones inmediatas para solventar un incendio.

