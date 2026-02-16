En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa

RIOVERDE.- Arrancó el operativo de sanidad de Semana Santa mediante el cual la Coepris realizará la vigilancia en negocios en la venta de productos marinos y otros artículos.

Informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria IV que se está trabajando con anticipación en la vigilancia de medidas de higiene que deben cumplir los diversos establecimientos, fortaleciendo lo que es la vigilancia sanitaria.

Se están realizando visitas a las fábricas de hielo, purificadoras, negocios que se dedican a la venta de mariscos y pescados, entre otros productos.

El operativo concluirá en el mes de abril.

Finalmente señaló que en caso de detectar alguna observación, se les brinda un plazo de 15 días para que la subsanen y puedan continuar en servicio, ya que de lo contrario serían clausurados.