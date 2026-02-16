logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Un amor, un corazón y un destino de parejas

Por Carmen Hernández

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Un amor, un corazón y un destino de parejas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Fueron 30 parejas quienes formalizaron su unión matrimonial por la vía civil como parte de la celebración Un amor, un corazón y un destino, evento celebrado en la plaza principal que terminó con un baile.  

En la plaza principal se llevó a cabo los casorios cada una de las parejas formalizó su unión como parte de fomentar la unión familiar. 

Asimismo 3 parejas de funcionarios, aprovecharon la fecha especial para unirse en matrimonio.  

El grupo Los Patiño amenizó el evento, también se contó con la participación del Grupo Luna Danzón de Ciudad Fernández, fue un evento donde abundó la alegría y felicidad.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También el alcalde les entregó un reconocimiento a la directora de Deportes Juana María Badillo y Baldomero Díaz, quienes el 14 de febrero cumplieron 44 años de matrimonio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan obras de rehabilitación en Conalep
Realizan obras de rehabilitación en Conalep

Realizan obras de rehabilitación en Conalep

SLP

Jesús Vázquez

Niega el titular de Conagua desacuerdos con la CEA y Segam
Niega el titular de Conagua desacuerdos con la CEA y Segam

Niega el titular de Conagua desacuerdos con la CEA y Segam

SLP

Redacción

Retiene el grupo Ave a pedigüeños
Retiene el grupo Ave a pedigüeños

Retiene el grupo Ave a pedigüeños

SLP

Carmen Hernández

Fueron detectados en la plaza principal; regañan a padres de familia

Cuatro de cada 100 personas sufren depresión
Cuatro de cada 100 personas sufren depresión

Cuatro de cada 100 personas sufren depresión

SLP

Redacción