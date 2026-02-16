Un amor, un corazón y un destino de parejas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Fueron 30 parejas quienes formalizaron su unión matrimonial por la vía civil como parte de la celebración Un amor, un corazón y un destino, evento celebrado en la plaza principal que terminó con un baile.

En la plaza principal se llevó a cabo los casorios cada una de las parejas formalizó su unión como parte de fomentar la unión familiar.

Asimismo 3 parejas de funcionarios, aprovecharon la fecha especial para unirse en matrimonio.

El grupo Los Patiño amenizó el evento, también se contó con la participación del Grupo Luna Danzón de Ciudad Fernández, fue un evento donde abundó la alegría y felicidad.

También el alcalde les entregó un reconocimiento a la directora de Deportes Juana María Badillo y Baldomero Díaz, quienes el 14 de febrero cumplieron 44 años de matrimonio.