Feria coincide con la Semana Mayor

CIUDAD VALLES.- Designan como coordinador de la Feria de Valles a Ángel Ortega Herrera y ponen fechas para el evento ferial.

El alcalde David Medina Salazar se reunió con su gabinete de Feria, Cultura y Deportes, así como la Tesorería para dar a conocer que Ángel Ortega será el coordinador del evento y que las fechas de la Fenahuap serán del viernes 27 de marzo al domingo 5 de abril.

Ofrecerá actividades familiares, juegos mecánicos, eventos de ganado y espectáculos tradicionales en la zona huasteca del estado.

La Semana Santa comenzará el Domingo de Ramos, que es el 29 de marzo y continúa del jueves 2 al domingo 5 de abril, que es el de Resurrección.

Aunque han dado a conocer parte de la cartelera en días pasados, aún no se ha dado la lista completa de artistas que estarán en el Teatro del Pueblo.

Por lo que se espera conocer los artistas que estarán presentes en el máximo evento ferial de la Huasteca.