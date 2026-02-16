logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Feria coincide con la Semana Mayor

Define alcalde al coordinador del evento

Por Redacción

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Feria coincide con la Semana Mayor

CIUDAD VALLES.- Designan como coordinador de la Feria de Valles a Ángel Ortega Herrera y ponen fechas para el evento ferial.

El alcalde David Medina Salazar se reunió con su gabinete de Feria, Cultura y Deportes, así como la Tesorería para dar a conocer que Ángel Ortega será el coordinador del evento y que las fechas de la Fenahuap serán del viernes 27 de marzo al domingo 5 de abril.

Ofrecerá actividades familiares, juegos mecánicos, eventos de ganado y espectáculos tradicionales en la zona huasteca del estado. 

La Semana Santa comenzará el Domingo de Ramos, que es el 29 de marzo y continúa del jueves 2 al domingo 5 de abril, que es el de Resurrección.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aunque han dado a conocer parte de la cartelera en días pasados, aún no se ha dado la lista completa de artistas que estarán en el Teatro del Pueblo.

Por lo que se espera conocer los artistas que estarán presentes en el máximo evento ferial de la Huasteca.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan obras de rehabilitación en Conalep
Realizan obras de rehabilitación en Conalep

Realizan obras de rehabilitación en Conalep

SLP

Jesús Vázquez

Niega el titular de Conagua desacuerdos con la CEA y Segam
Niega el titular de Conagua desacuerdos con la CEA y Segam

Niega el titular de Conagua desacuerdos con la CEA y Segam

SLP

Redacción

Retiene el grupo Ave a pedigüeños
Retiene el grupo Ave a pedigüeños

Retiene el grupo Ave a pedigüeños

SLP

Carmen Hernández

Fueron detectados en la plaza principal; regañan a padres de familia

Cuatro de cada 100 personas sufren depresión
Cuatro de cada 100 personas sufren depresión

Cuatro de cada 100 personas sufren depresión

SLP

Redacción