Bomberos rescatan tres mascotas

RIOVERDE.- Fueron rescatados tres perros que cayeron en una letrina de 4 metros en la Colonia Esperanza, los que sufrieron algunas lesiones pero fueron puestos a salvo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos recibieron una llamada de parte de los vecinos de la Colonia Esperanza, porque habían caído unas mascotas en una letrina y se temía por su integridad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron a bordo de la unidad 9, quienes ingresaron se inmediato a lugar para iniciar las labores de rescate de las mascotas.

Luego de algunas acciones, fueron rescatadas las 3 mascotas que tenían varios días en el sitio y se temía por su salud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los peludos fueron rescatados y puestos a salvo, por fortuna no resultaron con lesiones, solo algunos raspones por la caída. Desafortunadamente no se presentó nadie a reclamarlos, mientras tanto se les brindó alimento y agua para que se recuperaran luego de varios días en el lugar.