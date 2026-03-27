logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bomberos rescatan zorro; cayó a pozo

Por Redacción

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos rescatan zorro; cayó a pozo

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a la comunidad de Pocitos donde reportaban que había un zorro en un pozo, lo rescataron y posteriormente lo liberaron, así mismo una paloma atorada entre unos hilos en los cables de electricidad.  De acuerdo a información los tragahumo acudieron a rescatar una paloma atorada entre unos cables de electricidad en la calle 16 de Septiembre de la zona centro de la ciudad, lo hicieron antes de que la paloma provocara un cortocircuito.

 Al llegar al lugar con una escalera se acomodaron para llegar hasta los cabes de electricidad, se colocaron equipo especial y al llegar a donde estaba la paloma vieron que se encontraba atorada entre los cables por culpa de un hilo, por lo que procedieron a rescatarla y posteriormente la liberaron.

También recibieron una llamada de auxilio, de la comunidad de Pocitos, donde reportaban que había un zorro que había caído en un pozo, por lo que acudieron en un camión motobomba y al llegar al lugar se entrevistaron con los habitantes que les indicaron el lugar donde se encontraba el animal.

 Los bombeos traían una escalera de gran tamaño y procedieron a colocarse su equipo especial y una jaula para rescatar al animal, al entrar al pozo metieron al zorro a la jaula, y al subir nuevamente procedieron a llevarlo a su hábitat y liberarlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí



Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En Valles y Catorce, dos nuevos casos de barrenador en humanos
En Valles y Catorce, dos nuevos casos de barrenador en humanos

En Valles y Catorce, dos nuevos casos de barrenador en humanos

SLP

Huasteca Hoy

En Ciudad Valles y Catorce están los pacientes con problemas de movilidad y diabetes

Llegó la réplica de la Virgen de Guadalupe
Llegó la réplica de la Virgen de Guadalupe

Llegó la réplica de la Virgen de Guadalupe

SLP

Redacción

Polis municipales cuidarán la feria
Polis municipales cuidarán la feria

Polis municipales cuidarán la feria

SLP

Redacción

La máxima fiesta popular de los vallenses estará bien vigilada

Arrancó la colecta anual de Cruz Roja
Arrancó la colecta anual de Cruz Roja

Arrancó la colecta anual de Cruz Roja

SLP

Jesús Vázquez