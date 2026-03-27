Bomberos rescatan zorro; cayó a pozo

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a la comunidad de Pocitos donde reportaban que había un zorro en un pozo, lo rescataron y posteriormente lo liberaron, así mismo una paloma atorada entre unos hilos en los cables de electricidad. De acuerdo a información los tragahumo acudieron a rescatar una paloma atorada entre unos cables de electricidad en la calle 16 de Septiembre de la zona centro de la ciudad, lo hicieron antes de que la paloma provocara un cortocircuito.

Al llegar al lugar con una escalera se acomodaron para llegar hasta los cabes de electricidad, se colocaron equipo especial y al llegar a donde estaba la paloma vieron que se encontraba atorada entre los cables por culpa de un hilo, por lo que procedieron a rescatarla y posteriormente la liberaron.

También recibieron una llamada de auxilio, de la comunidad de Pocitos, donde reportaban que había un zorro que había caído en un pozo, por lo que acudieron en un camión motobomba y al llegar al lugar se entrevistaron con los habitantes que les indicaron el lugar donde se encontraba el animal.

Los bombeos traían una escalera de gran tamaño y procedieron a colocarse su equipo especial y una jaula para rescatar al animal, al entrar al pozo metieron al zorro a la jaula, y al subir nuevamente procedieron a llevarlo a su hábitat y liberarlo.

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