Bomberos retiran enjambre de abejas
Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos recibieron un llamado de auxilio reportando un peligroso enjambre de abejas en el fraccionamiento Llano Azul, por lo que procedieron a retirarlo para evitar que las personas sufrieran picaduras, luego acudieron al rescate de un gato en la colonia Vista Hermosa.
Los tragahumo recibieron una llamada reportando un peligroso enjambre de abejas en la calle Filosos y Roble, del fraccionamiento Llano Azul, por lo que inmediatamente acudieron al sitio para evitar que los insectos llegaran a dañas a alguna persona.
Al llegar, los bomberos se colocaron su equipo especial para evitar ser atacados y procedieron a retirar la colmena, con el fin de prevenir que algún vecino del área sufriera picaduras, afortunadamente no hubo personas lesionadas.
Luego se reportaba de un gato atrapado en la azotea de un edificio de varios metros de altura, en la calle Lago de Pátzcuaro, de la colonia Vista Hermosa, por lo que inmediatamente acudieron al lugar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al llegar, los tragahumo utilizaron una escalera de gran tamaño y lograron subir a la azotea, donde rescataron al felino. Una vez que lo bajaron, fue entregado a sus propietarios quienes agradecieron el apoyo recibido.
no te pierdas estas noticias
Comerciante choca contra camioneta estacionada y resulta lesionado
Huasteca Hoy
El conductor invadió carril contrario en la colonia Obrera; fue trasladado a una clínica tras el impacto
Atienden caso de brote psicótico en Rioverde; trasladan a mujer a hospital
Redacción
Escuadrón AVE intervino en Huizachal y coordinó atención psiquiátrica con IMSS-Bienestar