logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Arde empresa en Zona Industrial

Fotogalería

Arde empresa en Zona Industrial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bomberos retiran enjambre de abejas

Por Redacción

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos retiran enjambre de abejas

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos recibieron un llamado de auxilio reportando un peligroso enjambre de abejas en el fraccionamiento Llano Azul, por lo que procedieron a retirarlo para evitar que las personas sufrieran picaduras, luego acudieron al rescate de un gato en la colonia Vista Hermosa.

Los tragahumo recibieron una llamada reportando un peligroso enjambre de abejas en la calle Filosos y Roble, del fraccionamiento Llano Azul, por lo que inmediatamente acudieron al sitio para evitar que los insectos llegaran a dañas a alguna persona.

Al llegar, los bomberos se colocaron su equipo especial para evitar ser atacados y procedieron a retirar la colmena, con el fin de prevenir que algún vecino del área sufriera picaduras, afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Luego se reportaba de un gato atrapado en la azotea de un edificio de varios metros de altura, en la calle Lago de Pátzcuaro, de la colonia Vista Hermosa, por lo que inmediatamente acudieron al lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al llegar, los tragahumo utilizaron una escalera de gran tamaño y lograron subir a la azotea, donde rescataron al felino. Una vez que lo bajaron, fue entregado a sus propietarios quienes agradecieron el apoyo recibido.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Comerciante choca contra camioneta estacionada y resulta lesionado
Comerciante choca contra camioneta estacionada y resulta lesionado

Comerciante choca contra camioneta estacionada y resulta lesionado

SLP

Huasteca Hoy

El conductor invadió carril contrario en la colonia Obrera; fue trasladado a una clínica tras el impacto

Atienden caso de brote psicótico en Rioverde; trasladan a mujer a hospital
Atienden caso de brote psicótico en Rioverde; trasladan a mujer a hospital

Atienden caso de brote psicótico en Rioverde; trasladan a mujer a hospital

SLP

Redacción

Escuadrón AVE intervino en Huizachal y coordinó atención psiquiátrica con IMSS-Bienestar

Tras lluvias, calles se llenan de arena
Tras lluvias, calles se llenan de arena

Tras lluvias, calles se llenan de arena

SLP

Jesús Vázquez

Se despide M. Salazar de Matehuala
Se despide M. Salazar de Matehuala

Se despide M. Salazar de Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Exobispo agradece a su grey antes de marcharse a Tampico