Bomberos y Conafor controlan incendio

Matehuala.- La brigada de la Comisión Nacional Forestal y elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron de manera oportuna un incendio registrado en el kilómetro 61 de la carretera Matehuala–Doctor Arroyo, gracias a la pronta acción de estas corporaciones de auxilio, no hubo personas lesionadas ni daños mayores.

El siniestro fue combatido mediante labores coordinadas de control y liquidación, logrando evitar su propagación hacia zonas de mayor riesgo.

En estas acciones se contó con el valioso apoyo del cuerpo de bomberos, quienes colaboraron activamente en las tareas de combate, el fuego alcanzó a afectar cuatro hectáreas, dañando flora y fauna del lugar.

En las últimas semanas se han incrementado los incendios forestales; algunos de estos han sido de gravedad, ya que tardaron varios días en ser apagados, donde estuvieron trabajando Bomberos, Protección Civil y Conafor del Altiplano.

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Sin embargo, debido a la gravedad de los incendios, se tuvo que pedir apoyo a corporaciones de auxilio de otros municipios y del estado.

Gracias a la pronta intervención y al trabajo conjunto de las corporaciones, el incendio fue controlado de manera efectiva, sin que se reportaran afectaciones mayores.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, especialmente en esta temporada, para prevenir incendios forestales, así como a reportar de manera inmediata cualquier conato de incendio a los números de emergencia.