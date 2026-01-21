Buena respuesta a Caminata por la Paz

VILLA DE LA PAZ.- Se llevó a cabo la Caminata por la Paz, la cual salió de Matehuala recorriendo 8 kilómetros hasta llegar a la parroquia del municipio de Villa de la Paz; la caminata tuvo una excelente respuesta por parte de los fieles católicos.

La Caminata por la Paz salió de la glorieta de Las Gaviotas ubicada cerca del Hospital General, donde se reunieron personas de todas las edades, desde niños, jóvenes, adultos y personas mayores quienes portaban camisas o alguna prenda color blanca, así como globos blancos para llevar a cabo esta gran caminata de oración por la paz.

También acudieron algunos sacerdotes a acompañar a los fieles católicos; adelante se encontraba una camioneta en la cual estaba el Santísimo, las personas se encontraban atrás rezando y cantando para pedir por la paz del Altiplano potosino, y de esta manera regrese a reinar la tranquilidad, pues anteriormente la gente podía salir de sus casas sabiendo que no sufriría robos ni asaltos, lamentablemente se vive mucha inseguridad en todo el Altiplano potosino, por lo que se hizo esta caminata por la paz.

Cabe hacer mención que se contó con apoyo de una ambulancia de Cruz Roja así como de elementos de corporaciones policiacas durante el recorrido; afortunadamente no hubo ningún incidente durante la caminata; este es el tercer año consecutivo en el cual se realiza la caminata.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí