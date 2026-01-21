logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Buena respuesta a Caminata por la Paz

Se contó con el apoyo de una ambulancia de Cruz Roja

Por Jesús Vázquez

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Buena respuesta a Caminata por la Paz

VILLA DE LA PAZ.- Se llevó a cabo la Caminata por la Paz, la cual salió de Matehuala recorriendo 8 kilómetros hasta llegar a la parroquia del municipio de Villa de la Paz; la caminata tuvo una excelente respuesta por parte de los fieles católicos.

La Caminata por la Paz salió de la glorieta de Las Gaviotas ubicada cerca del Hospital General, donde se reunieron personas de todas las edades, desde niños, jóvenes, adultos y personas mayores quienes portaban camisas o alguna prenda color blanca, así como globos blancos para llevar a cabo esta gran caminata de oración por la paz.

También acudieron algunos sacerdotes a acompañar a los fieles católicos; adelante se encontraba una camioneta en la cual estaba el Santísimo, las personas se encontraban atrás rezando y cantando para pedir por la paz del Altiplano potosino, y de esta manera regrese a reinar la tranquilidad, pues anteriormente la gente podía salir de sus casas sabiendo que no sufriría robos ni asaltos, lamentablemente se vive mucha inseguridad en todo el Altiplano potosino, por lo que se hizo esta caminata por la paz.

Cabe hacer mención que se contó con apoyo de una ambulancia de Cruz Roja así como de elementos de corporaciones policiacas durante el recorrido; afortunadamente no hubo ningún incidente durante la caminata; este es el tercer año consecutivo en el cual se realiza la caminata.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Por cocodrilos, prohíben acceso a laguna de Ciudad Valles
Por cocodrilos, prohíben acceso a laguna de Ciudad Valles

Por cocodrilos, prohíben acceso a laguna de Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Elementos de Protección Civil buscan su captura y reubicación

Personas en situación de calle no aceptan ayuda
Personas en situación de calle no aceptan ayuda

Personas en situación de calle no aceptan ayuda

SLP

Redacción

Realiza Protección Civil Operativo Carrusel
Realiza Protección Civil Operativo Carrusel

Realiza Protección Civil Operativo Carrusel

SLP

Carmen Hernández

Bajan imagen de Virgen de La Paz
Bajan imagen de Virgen de La Paz

Bajan imagen de Virgen de La Paz

SLP

Jesús Vázquez

Inicia festividad de la patrona de los paceños