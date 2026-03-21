Buscan erradicar la brucelosis

Cerritos.- Para erradicar la brucelosis autoridades realizan muestreo en ganado en el Ejido Nuevo de San Pedro, realizando algunas acciones de sanidad en los animales.

El titular de Desarrollo Rural Julio Torres Pérez, dio a conocer que se continúa trabajando de manera coordinada con el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuario en diversas acciones de sanidad.

Hizo hincapié que acompañado de personal se visitó el Ejido Nuevo San Pedro, donde se realizó muestreos en el ganado, también se llevaron a cabo desinfecciones de corrales de caprinos.

Lo que se busca es abatir el problema de la brucelosis, con la finalidad de que los hatos estén sanos y prevenir la enfermedad.

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Este tipo de muestreos se van a realizar en diversas comunidades, a fin de evitar la brucelosis.