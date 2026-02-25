Buscan indicios en fosa hallada en Tanquián

TANQUIÁN.- Buscan indicios en una fosa recién encontrada hace unos días en el municipio de Tanquián.

La agrupación de madres buscadoras, Voz y Dignidad por los Nuestros dio a conocer hace algunos días el hallazgo de lo que podría ser considerado también como lugar de exterminio en la calle Progreso de la colonia Terraplén.

Las prospecciones se han estado realizando en los últimos días, de acuerdo con las representantes de este colectivo, Edith Pérez Rodríguez y Guadalupe Mendiola Acosta.

En el transcurso del año pasado, el ejido Laguna del Mante, cerca de la presa La Lajilla este grupo ha encontrado 15 campos de exterminio usados por la delincuencia organizada. En algunos de estos sitios, ha habido hallazgos positivos para algunas buscadoras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí