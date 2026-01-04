logo pulso
Cabalgata en honor al Señor de Matehuala

Por Jesús Vázquez

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
Cabalgata en honor al Señor de Matehuala

Matehuala.- Con gran alegría se llevó a cabo la cabalgata por parte de los Charros de Matehuala, la cual salió del templo del Ojo de Agua hasta llegar a la Catedral y continuó su recorrido a la Plaza del Ojo de Agua, en esta cabalgata hubo una excelente participación por parte de los charros de la ciudad, así como de las escaramuzas, por el santo patrono. 

El sábado por la mañana se llevó a cabo la tradicional cabalgata en honor al Señor de Matehuala, antes de iniciar se reunieron en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe del Ojo de Agua donde se llevó a cabo una misa de acción de gracias, para este importante evento, en la cual se pidió de manera especial por los charros de Matehuala que han fallecido.

Al término de la misa inició la tradicional cabalgata al frente llevaba la réplica de la Imagen del Señor de Matehuala, atrás en una calandria estaban la reina y princesas de Matehuala, así mismo la Asociación de Charros de Matehuala con su estandarte, un grupo de mujeres que también estaban a caballo quienes forman parte de las escaramuzas quienes van a darle las gracias al santo patrono por todas las bendiciones que les ha dado.

 La cabalgata salió del templo del Ojo de Agua recorriendo Hidalgo, Avenida Roble, Juárez, Morelos hasta llegar a la Catedral y posteriormente regresar a la Plaza Principal del Ojo de Agua, al llegar a Catedral un grupo de escaramuzas y charros entraron al templo para darle las gracias a Dios. 

