Cambios en la Diócesis de Valles:

El obispo de Ciudad Valles, Roberto Yenny García, realizó diversos cambios al interior de la diócesis, de acuerdo con un comunicado emitido por su oficina.

Benigno Zamora Elena fue designado asesor de Nuevo Camino, Campo Místico de Cristo, encargo que inició el 19 de noviembre.



Misael Medina Cruz asumirá el puesto de vice asistente diocesano del Movimiento Cursillos de Cristiandad, función que comenzará el 25 de noviembre.

Ricardo Alexis González Díaz fue nombrado coordinador de la Dimensión Espiritual del Seminario Menor, cargo que iniciará el 4 de enero.



Martín López Mancilla fue asignado como vicario parroquial de la Parroquia de la Virgen de Fátima, en el municipio de El Naranjo.

Los movimientos forman parte de la reorganización pastoral que periódicamente realiza la diócesis para cubrir funciones ministeriales y fortalecer el trabajo en las distintas comunidades.