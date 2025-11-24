Inician proyecto piscícola en el Cbta 120

RIOVERDE.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) puso en marcha en el Cbta 120 el programa de producción de peces y el cultivo de hortalizas.

El titular de la dependencia Jorge Díaz Salinas, en coordinación con la Asociación Civil Cosecha Acuaponics, puso en marcha un proyecto en el Cbta 120 ubicado en el Ejido Puente del Carmen, lo que se busca es fortalecer la seguridad alimentaria en las localidades.

El proyecto contempla un invernadero con tanques para peces y áreas de cultivo, incluso se pueden producir hasta 300 kilos de pescado al año, que serán de gran apoyo para familias.

Se estará trabajando en coordinación con el Centro de Investigación y Extensión Zona Media El Balandran, se realizará un programa para capacitar a productores, por un período de 3 años, para que se pueda continuar y los interesados puedan iniciar su negocio en este rubro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí