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Camiones y traileres tapan acceso a escuela

Por Redacción

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Camiones y traileres tapan acceso a escuela

CIUDAD VALLES.- Vuelven a dejar camiones estacionados afuera de la Secundaria Técnica 47, antes de la hora de entrada de los adolescentes. Desde que comenzó la zafra en el Ingenio Plan de Ayala, padres de familia han emitido su queja por el constante uso de la calle lateral que pasa frente a la escuela como estacionamiento de unidades pesadas, tales como trailers y camiones cañeros, puesto que obstruyen el paso de los menores o la calle misma, en caso de ser necesaria una salida o entrada de emergencia a ese plantel.

Los padres de familia han dicho haber exhortado a la autoridad de Tránsito para que pida a los choferes que se muevan de ese lugar por la naturaleza d la escuela que obstruyen.

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