Camioneta choca contra vehículo y se sale del camino cerca de Micos

Choque entre camioneta Ford Ranger y Chevrolet Aveo en Ciudad del Maíz deja a una familia accidentada.

Por Huasteca Hoy

Noviembre 02, 2025 01:54 p.m.
A
Camioneta choca contra vehículo y se sale del camino cerca de Micos

CIUDAD VALLES. Una familia originaria de Ciudad del Maíz sufrió un accidente automovilístico sobre la carretera estatal Valles-Naranjo.

La mañana de este domingo, una camioneta Ford Ranger negra chocó contra un vehículo Chevrolet Aveo en el kilómetro 11 del mencionado eje estatal, a la altura del ejido Rancho Nuevo.

Fuentes oficiales informaron que el conductor, quien reside en Ciudad del Maíz, viajaba acompañado de su familia con destino a un municipio del interior de la Huasteca Potosina para pasar el Día de Muertos.

Sin embargo, al pasar por un bache perdió el control del volante; primero se salió del camino hacia la derecha, luego regresó a la carretera, pero invadió el carril contrario y chocó contra un costado del automóvil Aveo, para finalmente salirse nuevamente de la carretera.

En total, en la camioneta viajaban cinco personas, quienes fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja. No fue necesario su traslado a un hospital, ya que solo presentaron golpes leves y el susto.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, quienes dialogaron con ambos conductores y lograron que llegaran a un acuerdo.

