Incendio en el IPA, impiden acceso a PC

Imponen sanción a la factoría, por negar acceso

Por Redacción

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Ocurrió un incendio en el interior del Ingenio Plan de Ayala y, aunque hubo llamados internos a números de emergencia, personal de la planta impidió el paso a personal de Protección Civil.

Alrededor de las 10:30 de la noche de este 31 de octubre, se incendió una banda de la maquinaria interna de la factoría y aunque hubo aviso a las autoridades, el personal de seguridad y jefes de turno impidieron la entrada de unidades y elementos de Protección Civil Municipal y Estatal al lugar específico del siniestro.

Aparentemente, poco después hubo acceso a las autoridades, aunque el incendio había sido controlado en el interior.

La dilación que hicieron pasar en la puerta del Ingenio a las autoridades obligó a levantar un acta administrativa con la relatoría de los hechos, que incluía la negativa de acceso y se impuso una multa a la empresa por la tardanza burocrática que pudo haber agravado el incidente.

