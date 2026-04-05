Camionetas plantan a usuarios de zona tének

CIUDAD VALLES.- Las combis que van a la zona tének dejan plantados a los que van a la cordillera por ir a prestar servicios a la Feria, se quejan usuarios.

Durante estos días de feria, las vagonetas que transportan a la gente de la cordillera tének dejan de pasar de las seis de la tarde en adelante y han estado ausentes de la rampa hasta por más de hora y media, precisamente cuando los usuarios quieren regresar a sus casas.

Una usuaria que viene a Valles para vender verduras refirió que tiene la información de que las combis van a dar servicios sí, a los de la zona tének, pero que van a la Feria o están saliendo de ella.