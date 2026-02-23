Campaña contra los motociclistas ruidosos

Matehuala.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación de Tránsito Municipal, implementaron una campaña de prevención y aviso contra motociclistas, se revisará que las motos no sean muy ruidosas con el escape modificado, que es un problema que ha aumentado en la ciudad.

Elementos de la Policía Municipal han realizado una campaña para informar a los motociclistas que de acuerdo al Reglamento Municipal de Transito no pueden circular con motocicletas alteradas o modificadas del escape.

Lo anterior de acuerdo al artículo 61 fracción 7 que dice "los vehículos que transitan en la vía pública del municipio de Matehuala deberán contar con los siguientes sistemas dispositivos equipos y accesorios de seguridad. Fracción VII tener instalado silenciador en buen estado en el sistema de escape".

Los agentes de la corporación policiaca han llevado a cabo acciones informativas y preventivas, por lo que ahora se procederá a aplicar infracciones a los motociclistas que tengan el escape modificado y estén haciendo mucho ruido al pasar por las calles de la ciudad, pues ya hay muchas motocicletas con el escape modificado en la ciudad provocando contaminación auditiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí