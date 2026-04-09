Campaña de vacunación antirrábica en Cedral

Cedral.- La Jurisdicción Sanitaria número II continúa con la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos en este municipio y todas sus comunidades para que las personas lleven a sus mascotas, pues es importante protegerlos contra esta enfermedad que es letal.

Se exhorta a la población llevar a sus perros y gatos a vacunar contra la rabia, hasta el momento han estado en la colonia Emiliano Zapata, este día estarán en la Plaza de la Alameda, mañana en el Valle de los Sillares, el 13 de abril en El Tinaco, el 14 de abril en el Progreso, el 15 en la comunidad de San Antonio, el 16 en el Panteón Municipal para concluir el 17 de abril en Valle Verde.

Se pide a la población llevar de manera presencial a sus perros y gatos, ya que hay gente que pide la vacuna para inocular a las mascotas en casa, pero esto no lo están haciendo para evitar mal uso de este programa y solo se aplica en los puestos de vacunación, así mismo se pide que lleven a los perros con correa, y en el caso de gatos, envueltos ya sea un costal, o una toalla para evitar que el gato se les escape al momento de vacunarlos.

Por lo que familias que tienen mascotas deben cuidar sus animales aplicándoles la vacuna contra la rabia, por la temporada calurosa que ya está en marcha.

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