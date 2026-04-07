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Cancelan eventos culturales, por lluvia

Se presentarían la Camerata y Sinfónica del Estado

Por Jesús Vázquez

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Cancelan eventos culturales, por lluvia

Matehuala.- Debido a las lluvias que se han estado registrando desde el sábado y domingo se tuvieron que cancelar los festejos culturales de la Feria de la Charamusca en los cuales se iban a presentar la Banda Sinfónica y la Camerata del Gobierno del Estado. 

Este fin de semana se esperaban dos grandes espectáculos como parte de la Feria, pero fueron suspendidos debido a las tormentas que azotaron la ciudad, se tuvieron que cancelar estas actividades, para salvaguardar la integridad física tanto de los artistas como de los matehualenses que acudirían a presenciar estas actividades.

Hasta el momento no se ha informado si se acomodarán otras fechas para que se presenten estas agrupaciones, de la Camerata y la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado, pues eran actividades culturales que ya muchas personas estaban esperando para ir a disfrutar de estos dos grandes espectáculos que pocas veces se llegan a presentar en la ciudad.

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