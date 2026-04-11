Cañeros amenazan con bloqueo del Ingenio Tambaca

CIUDAD VALLES.- Amenazan líderes cañeros del Ingenio Alianza Popular (IAP) de Tambaca con cerrar accesos a la industria por falta de pagos de cosechas a la entrega, preliquidación y del IMSS.

Entre las anomalías que han observado y han sancionado en los comités de la caña, tanto Falcón Saldierna Martínez de la CNPR como Tito Fortanelli de la CNC podrían desembocar en un bloqueo por la falta de pagos de cosecha, fleteros, alzadoras y pagos de preliquidación, sin contar con los pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Grupo Santos, corporativo que maneja esta factoría no ha dado a conocer su postura sobre esta advertencia que podría comenzar a operar desde la primera hora de este sábado, lo que afectaría la zafra.