Evalúan proyectos de innovación gastronómica

Matehuala.- Se llevó a cabo en el Patio Gandhi de la Universidad de Matehuala el evento "Innovatecnia Gastrónomica 2026" en el cual los estudiantes del octavo cuatrimestre de los grupos de la licenciatura en Gastronomía, desarrollaron proyectos a la realidad de un negocio, donde tomaron decisiones con base en claridad, viabilidad y ejecución.

En el evento estuvieron empresarios locales y estatales quienes tienen gran experiencia sobre negocios de comida, recorrieron los módulos de los estudiantes dando sus puntos de vista y su retroalimentación a los productos de los futuros chefs, de igual manera se contó con la presencia de autoridades universitarias.

El objetivo del evento fue que los estudiantes presentaran sus proyectos de innovación a través de un modelo de negocio o Modelo CANVAS, que es una plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocio con elementos que describen propuestas de producto o de valor de la empresa, la infraestructura, los clientes y las finanzas.

Así mimo la elaboración de mercadotecnia en la parte publicitaria como la creación de logotipo, fotografía y reels publicitarios para llegar al público objetivo a través de la segmentación.

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Al finalizar el evento los evaluadores intercambiaron datos con los futuros chefs para tener contacto y tener en un futuro colaboraciones con ellos, de igual manera agradecieron a la Universidad de Matehuala por formar profesionistas comprometidos en el área gastronómica y fomentar la innovación en los estudiantes.