Este martes, jornada de salud en Lagunillas

CIUDAD DEL MAÍZ.- Este martes se llevará a cabo la Jornada de la Salud en la Casa de la Salud en la Colonia Lagunillas, donde se brindará atención médica a personas que acudan, se invita a la población en general.

El municipio en coordinación con el IMSS Bienestar tiene todo listo para llevar a cabo la Jornada de Atención Médica, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la Casa de Salud de la colonia Lagunillas. Se estarán realizando exploraciones de cáncer de mama, atención psicológica, dental y detección de enfermedades crónicas.

Así como consulta médica, planificación familiar, detección de adicción, vacunación y también se proporcionará el medicamento que requieren.

Es por ello que se les invita a la población en general para que aproveche la campaña y acuda a consulta, será gratuita.

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