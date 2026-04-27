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Continúa bloqueo del Plan de Ayala

Confían cañeros tener un acuerdo este lunes, que destrabe el problema

Por Redacción

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A
Continúa bloqueo del Plan de Ayala

CIUDAD VALLES.- El Grupo Santos no ha podido acordar con los cañeros para el pago de las preliquidaciones, por eso el bloqueo continúa en la factoría, camiones no pueden salir con azúcar. 

De acuerdo con miembros de los tres grupos cañeros que tributan al Ingenio Plan de Ayala (IPA), la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, la Confederación Nacional de Producción Rural y el Grupo Ejidal de Producción de Cañera, todavía no ha habido un diálogo oficial con la empresa para destrabar la acción de bloqueo a la salida de los camiones cargados de azúcar. 

La razón por la que los cañeros protestan de esta manera es la falta de pagos de preliquidaciones y este lunes en reunión oficial podrían llegar a un acuerdo. 

El proceso de molienda no se ha interrumpido, el bloqueo es para que no salgan los camiones de azúcar a su destino final.

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