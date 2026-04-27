El calor provoca desabasto de agua

CIUDAD VALLES.- El uso constante de agua en este domingo, en las casas de Valles provocó desabasto en algunas zonas del norte del municipio, de acuerdo con la Dapas. Pidieron moderar el consumo del vital líquido a la población para evitar problemas de desabasto.

En un breve comunicado, la Dapas dio a conocer que "debido a la gran demanda de vital líquido a lo largo y ancho de la ciudad, el tanque de almacenamiento número 4 que distribuye el agua en varios sectores, no cuenta con el nivel suficiente para que llegue de manera normal", generando desabasto en algunos sectores.

Es decir, el consumo en las casas ha sido tanto que el tanque no se alcanza a llenar y eso hace que se queden sin agua varios sectores del norte de la ciudad, aunque no todos.