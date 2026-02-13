Capacitan a personal de Protección Civil
Se trataron temas de manejo del fuego, combate y organización
RIOVERDE.- Personal de Protección Civil Municipal participó en la Reunión Nacional de Incendios Forestales que se realizó durante varios días en la ciudad de Tijuana, donde fueron capacitados para un mejor control de un incendio forestal, fueron varios temas los tratados en esta jornada.
El titular de Protección Civil Municipal encabezó el grupo de elementos que fueron capacitados, José de Jesús Hernández Juárez, la jornada se realizó durante 3 días y concluyó este jueves.
Entre los temas que abordaron fueron gestión comunitaria de Protección Civil, sistema de comando de incidentes nivel intermedio, nivel especial de protección civil, manejo de fuego, combate y organización, continuidad de operaciones.
El objetivo es que estén bien preparados para hacerle frente a los incendios forestales, que ya están generándose, la temporada concluye en mayo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí