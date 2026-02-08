Capacitarán a citricultores

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este lunes se llevará a cabo una jornada de diagnóstico en cultivos de naranja, se brindará capacitación a los citricultores de cómo combatir las plagas que afectan los frutales, en el Teatro Villa de Santa Elena. Personal de Desarrollo Rural informó que este lunes a las 9 de la mañana se ofrecerá una capacitación a los productores de cítricos, se darán a conocer medidas de cómo combatir algunas plagas que afectan la producción de árboles frutales, como alternativas para reducir daños en las cosechas.

Este martes y miércoles, el personal estará recorriendo algunas parcelas para brindar asesoría a los productores de cómo mantener en buenas condiciones sus cultivos, prevenir las plagas y diversos daños que pueden llegar a sufrir los cultivos. Finalmente hicieron un llamado a los productores para que se acerquen, ya que el objetivo es brindar estrategias para que no pierdan su producción.