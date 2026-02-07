Remueven a obispo de la Diócesis de Matehuala

Matehuala.- Margarito Salazar Cárdenas obispo de la Diócesis de Matehuala fue nombrado obispo de la Diócesis de Tampico, por lo que dejará su cargo, aunque no se ha nombrado a quien lo suplirá en la Diócesis.

El obispo comentó que recibió la noticia de que el Papa León XIV le ha pedido que vaya a la Diócesis de Tampico para ejercer como obispo de ese lugar, sin embargo, permanecerá en la Diócesis de Matehuala hasta Semana Santa, luego de concluida se pondrá de acuerdo con el presbiterio de Tampico para la toma de protesta, en el estado de Tamaulipas.

Declaró que si le causa tristeza dejar Matehuala pues no estaba preparado para esto, ya que había varios proyectos en puerta como la construcción de Catedral, proyecto diocesano de pastoral, proyecto de visitas pastorales, será muy difícil dejar estos proyectos pero espera que el próximo obispo que llegue a la ciudad les dé continuidad, ya que como obispo tiene que obedecer el ordenamiento del Santo Padre, debe de servir en donde Dios lo vaya colocando.

Hasta el momento no se ha dicho quién será el nuevo obispo de la Diócesis de Matehuala, se espera que se haga un nombramiento lo más pronto posible, pero si no ocurre esto habrá un administrador episcopal en Matehuala.

