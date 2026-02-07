logo pulso
Estado

Preparan el operativo para Semana Santa

Se reúnen funcionarios, elementos de seguridad y encargados del paraje

Por Carmen Hernández

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Preparan el operativo para Semana Santa

RIOVERDE.- Se alista el operativo de Semana Santa, el lugar turístico más visitado es la Media Luna, donde se esperan turistas de otros países que vienen a conocer y gozar de los atractivos del manantial.  

El director de Turismo José Fernando Tenorio Govea, dio a conocer que ayer se llevó a cabo la primera reunión de trabajo en la Media Luna, estuvieron presentes los administradores de cuerpos de agua y los directores de Protección Civil, Guardia Civil Municipal, entre otros.

Reconoce el funcionario que el lugar más visitado de la región es la Media Luna, las Grutas de Catedral, San Ángel y San Sebastián.  

El año pasado se realizaron 28 mil encuestas a los turistas, algunos procedían de Estados Unidos, Brasil, Colombia, Canadá, Rusia, entre otros países, que gozaron de su visita al manantial.  

Finalmente dijo que se cuenta con la infraestructura necesaria y seguridad de los lugares que se están promoviendo. 

