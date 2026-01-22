logo pulso
Capturan jabalí en interior de una casa

Por Carmen Hernández

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan jabalí en interior de una casa

Cerritos.- Fue capturado un jabalí parte de elementos de Protección Civil y policías municipales en calles del municipio, el que fue entregado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que se dijo luego sería liberado en su hábitat natural para su preservación. 

El animal silvestre fue capturado luego de que fuera denunciado por parte de algunas personas, a las que le llamó la atención la presencia del felino en el área urbana.

El animal luego de ser capturado fue entregado a la alcaldesa Ruth Castillo y David Castillo Juez, quienes entregaron la especie de animal a la Profepa. 

Lo que se buscó fue canalizar al animal a su hábitat y mantener su preservación, aunque se dijo que causó temor entre las personas que lo localizaron, por ello solicitaron el apoyo de una corporación para prevenir cualquier riesgo. 

