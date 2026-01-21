Rescata PC a abuelito en estado de abandono
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Cuerpos de emergencia rescataron a un adulto mayor de 106 años que estaba en situación de calle y en el abandono, esto en el ejido de El Refugio.
Vecinos de las calles Abasolo y Porfirio Díaz solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil Municipal para que rescataran al adulto mayor debido a las bajas temperaturas que se están presentando y por estar en situación de calle.
El adulto mayor de 106 años a quien de manera inmediata le brindaron los primeros auxilios, porque presentaba un cuadro de posible hipotermia, sin embargo fue trasladado de emergencia al Hospital IMSS-Bienestar donde los galenos lo atendieron, quedando en observación.
