Rescata PC a abuelito en estado de abandono

Por Carmen Hernández

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Rescata PC a abuelito en estado de abandono

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Cuerpos de emergencia rescataron a un adulto mayor de 106 años que estaba en situación de calle y en el abandono, esto en el ejido de El Refugio. 

Vecinos de las calles Abasolo y Porfirio Díaz solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil Municipal para que rescataran al adulto mayor debido a las bajas temperaturas que se están presentando y por estar en situación de calle. 

El adulto mayor de 106 años a quien de manera inmediata le brindaron los primeros auxilios, porque presentaba un cuadro de posible hipotermia, sin embargo fue trasladado de emergencia al Hospital IMSS-Bienestar donde los galenos lo atendieron, quedando en observación.

