Un riesgo, dos cocodrilos en una laguna de La Pila

CIUDAD VALLES.- Dos cocodrilos nadan en un estero del ejido La Pila, a un lado del plantel de Emsad y, desde hace días, Protección Civil Municipal se afana por capturarlos para reubicación.

Desde el viernes 16 de enero, Miguel Ángel Sánchez Hernández y su equipo de PC, acompañados por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han intentado capturar a los dos saurios para reubicarlos, sin embargo, no han tenido suerte, por la elusividad de los reptiles.

Por lo pronto, ya se notificó a las autoridades ejidales y del Comité de Obras que está restringido el nado y la pesca en ese lugar, dado que el cuerpo de agua no es de una gran extensión y calculan que los cocodrilos rondan los 2.5 metros de largo.

Dijo que la escuela Emsad está separada del estero por una valla y que no hay acceso a dónde ahora andan los saurios. Los esfuerzos para la remoción a un lugar más alejado de los seres humanos todavía no ven frutos, pero seguirán en el intento.

