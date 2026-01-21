logo pulso
VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Estado

Un riesgo, dos cocodrilos en una laguna de La Pila

Por Redacción

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Un riesgo, dos cocodrilos en una laguna de La Pila

CIUDAD VALLES.- Dos cocodrilos nadan en un estero del ejido La Pila, a un lado del plantel de Emsad y, desde hace días, Protección Civil Municipal se afana por capturarlos para reubicación.

Desde el viernes 16 de enero, Miguel Ángel Sánchez Hernández y su equipo de PC, acompañados por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han intentado capturar a los dos saurios para reubicarlos, sin embargo, no han tenido suerte, por la elusividad de los reptiles.

Por lo pronto, ya se notificó a las autoridades ejidales y del Comité de Obras que está restringido el nado y la pesca en ese lugar, dado que el cuerpo de agua no es de una gran extensión y calculan que los cocodrilos rondan los 2.5 metros de largo.

Dijo que la escuela Emsad está separada del estero por una valla y que no hay acceso a dónde ahora andan los saurios. Los esfuerzos para la remoción a un lugar más alejado de los seres humanos todavía no ven frutos, pero seguirán en el intento.

