Limpian el canal de la Media Luna

CIUDAD FERNÁNDEZ.- En alrededor de 7.6 kilómetros se realiza la limpieza del canal de la Media Luna; en el lugar se han encontrado todo tipo de desechos.

La Asociación de Usuarios de Riego 049 trabajaron de manera coordinada con el Ayuntamiento para la limpieza del canal; los trabajos iniciaron en la calle Juárez hasta el Paso del Cochino.

Sin embargo, el Municipio aportará el diesel para la maquinaria y realizará la limpieza desde el bulevar de El Refugio hasta la calle Juárez.

Integrantes de la Asociación darán mantenimiento desde el Bulevar hasta el Paso del Cochino; los trabajos se realizarán cada mes y lo que se busca es que esté limpio, porque en el lugar se ha encontrado todo tipo de basura.

