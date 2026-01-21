logo pulso
VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Estado

Limpian el canal de la Media Luna

En el lugar han hallado todo tipo de desechos

Por Carmen Hernández

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
Limpian el canal de la Media Luna

CIUDAD FERNÁNDEZ.- En alrededor de 7.6 kilómetros se realiza la limpieza del canal de la Media Luna; en el lugar se han encontrado todo tipo de desechos. 

La Asociación de Usuarios de Riego 049 trabajaron de manera coordinada con el Ayuntamiento para la limpieza del canal; los trabajos iniciaron en la calle Juárez hasta el Paso del Cochino. 

Sin embargo, el Municipio aportará el diesel para la maquinaria y  realizará la limpieza desde el bulevar de El Refugio hasta la calle Juárez. 

Integrantes de la Asociación darán mantenimiento desde el Bulevar hasta el Paso del Cochino; los trabajos se realizarán cada mes y lo que se busca es que esté limpio, porque en el lugar se ha encontrado todo tipo de basura.

