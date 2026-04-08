Casa llena en parajes huastecos

CIUDAD VALLES.- Los turistas siguen poblando los parajes de Valles y el cálculo de los administradores de Micos es de una afluencia hasta del 80 por ciento en la Semana de Pascua.

No sólo la Semana Mayor, sino la de Pascua registran una alta actividad de turistas en Valles, a dónde llegan camiones repletos de visitantes de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas.

Servando Pérez, quién es apoderado legal del paraje Micos, explicó que aunque los días Santos son de lleno total, en la Pascua es cuando mantienen una asistencia de entre el setenta y el ochenta por ciento, niveles que coinciden con las cifras de ocupación hotelera reportados por las hospederías de la región Huasteca.