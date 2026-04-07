logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

Fotogalería

Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Un éxito, concurso de disfraces Aquafest

Cloe, la mascota ganadora con el mejor disfraz

Por Carmen Hernández

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Un éxito, concurso de disfraces Aquafest

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Todo un éxito el concurso de disfraces playero Aquafest 2026, se captaron 20 kilos de croquetas y Cloe la mascota que resultó ganadora con el mejor disfraz.  

El Instituto Municipal de la Juventud realizó diversas actividades dentro de la Semana Santa, entre ellas el concurso del mejor disfraz playero.  

Cloe una mascota de 13 años, se llevó el primer lugar al portar su disfraz de sirena, recibió juguetes y croquetas. 

También fue apoyado el albergue felino y canino Ayuda a Huellitas de Luz. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las familias llevaron croquetas y se reunieron 20 kilos y diversos artículos, que serán de gran ayuda para las mascotas que han sido rescatadas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se dispara precio del jitomate por sequia
Se dispara precio del jitomate por sequia

Se dispara precio del jitomate por sequia

SLP

Jesús Vázquez

Fallece ex edil Juan José Ortiz Azuara
Fallece ex edil Juan José Ortiz Azuara

Fallece ex edil Juan José Ortiz Azuara

SLP

Redacción

Realiza iglesia la Vigilia Pascual
Realiza iglesia la Vigilia Pascual

Realiza iglesia la Vigilia Pascual

SLP

Jesús Vázquez

Saldo blanco durante la Semana Santa
Saldo blanco durante la Semana Santa

Saldo blanco durante la Semana Santa

SLP

Carmen Hernández

Corporaciones de auxilio brindaron apoyo a visitantes