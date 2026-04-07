Un éxito, concurso de disfraces Aquafest

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Todo un éxito el concurso de disfraces playero Aquafest 2026, se captaron 20 kilos de croquetas y Cloe la mascota que resultó ganadora con el mejor disfraz.

El Instituto Municipal de la Juventud realizó diversas actividades dentro de la Semana Santa, entre ellas el concurso del mejor disfraz playero.

Cloe una mascota de 13 años, se llevó el primer lugar al portar su disfraz de sirena, recibió juguetes y croquetas.

También fue apoyado el albergue felino y canino Ayuda a Huellitas de Luz.

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Las familias llevaron croquetas y se reunieron 20 kilos y diversos artículos, que serán de gran ayuda para las mascotas que han sido rescatadas.