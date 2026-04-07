logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

Fotogalería

Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Denuncian locatarios atracos en mercado

Por Redacción

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncian locatarios atracos en mercado

CIUDAD VALLES.- Ante la presunta intrusión de ladrones al mercado Valles 85, la dirección de Mercados dice que no hay tal, sino recolección de malvivientes.

Este fin de semana, los locatarios del lugar ya mencionado se quejaron de la presunta presencia de ladrones en sus lugares de trabajo, lo que les está generando pérdidas. 

No obstante, la dirección, a cargo temporalmente de Julia Rocha Cortés informó que no hay intrusos en el mercado, que por cierto queda cerrado en su totalidad al final de una jornada, sino que los ruidos que se escuchan en la madrugada son producto del movimiento de cacharros, fierros o madera que los locatarios orillan detrás de sus locales y que las personas de la calle valoran para malbaratar y seguir comprando su vicio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se dispara precio del jitomate por sequia
Se dispara precio del jitomate por sequia

Se dispara precio del jitomate por sequia

SLP

Jesús Vázquez

Fallece ex edil Juan José Ortiz Azuara
Fallece ex edil Juan José Ortiz Azuara

Fallece ex edil Juan José Ortiz Azuara

SLP

Redacción

Realiza iglesia la Vigilia Pascual
Realiza iglesia la Vigilia Pascual

Realiza iglesia la Vigilia Pascual

SLP

Jesús Vázquez

Saldo blanco durante la Semana Santa
Saldo blanco durante la Semana Santa

Saldo blanco durante la Semana Santa

SLP

Carmen Hernández

Corporaciones de auxilio brindaron apoyo a visitantes