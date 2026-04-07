Denuncian locatarios atracos en mercado

CIUDAD VALLES.- Ante la presunta intrusión de ladrones al mercado Valles 85, la dirección de Mercados dice que no hay tal, sino recolección de malvivientes.

Este fin de semana, los locatarios del lugar ya mencionado se quejaron de la presunta presencia de ladrones en sus lugares de trabajo, lo que les está generando pérdidas.

No obstante, la dirección, a cargo temporalmente de Julia Rocha Cortés informó que no hay intrusos en el mercado, que por cierto queda cerrado en su totalidad al final de una jornada, sino que los ruidos que se escuchan en la madrugada son producto del movimiento de cacharros, fierros o madera que los locatarios orillan detrás de sus locales y que las personas de la calle valoran para malbaratar y seguir comprando su vicio.