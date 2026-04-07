Tormentas afectan a comerciantes

Matehuala.- Los comerciantes de la Feria de la Charamusca reportaron que este ha sido el peor año en lo que se refiere a ventas, pues han sido muy bajas, además de que registraron grandes pérdidas, todo debido a las tormentas eléctricas que se registraron el fin de semana.

Mencionaron que, derivado de las lluvias, fue muy poca la gente que acudió a la Feria de la Charamusca, por lo que las ventas fueron mínimas.

Señalaron que el único día en que hubo mucha gente paseando en el Parque del Pueblo fue el Viernes Santo, debido a la Procesión del Silencio, ya que muchas personas acuden al municipio para verla.

Sin embargo, los demás días estuvieron solos, siendo que los fines de semana son los días en que más gente acude a los parques, pero la lluvia ahuyentó a toda la clientela. Reportaron que, además de las bajas ventas, uno de los mayores problemas fue que tuvieron grandes pérdidas de dulces, ya que el agua mojó algunas cajas donde los tenían y se terminaron echando a perder, por lo que todo eso lo tuvieron que tirar a la basura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Algunos comerciantes se vieron más afectados que otros, ya que incluso los fuertes vientos y la lluvia terminaron destrozando los toldos que colocan para protegerse. Asimismo, quienes venden comida también registraron muchas pérdidas.

Los comerciantes dieron a conocer que nunca había llovido tan fuerte en la temporada de la Feria de la Charamusca; señalaron que anteriormente sí se habían presentado lluvias, pero eran ligeras y la gente acudía, incluso con lluvia. Este año les fue mal por todos lados a los comerciantes.