CIUDAD VALLES.- Este martes 7 de abril habrá una jornada de vacunación antirrábica en la colonia Ampliación Santa Rosa, para que familias lleven sus mascotas a vacunar y prevenir riesgos de rabia.

El lugar de aplicación será en El Parquesito, de 10 de la mañana a cuatro de la tarde y las indicaciones son las mismas que durante la campaña general: se puede vacunar a perros y gatos desde un mes de edad; se le pueden poner refuerzos a los seis meses; pueden vacunarse en lactancia o gestación y no pueden ser vacunados los que están enfermos o en tratamiento.

No deben acudir niños, sino adultos responsables a buscar la vacuna; perros deben ir con bozal y los gatos en transportadora.

Por lo que se espera tener una buena respuesta de parte de personas que tengan una mascota y los lleven a vacunar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí