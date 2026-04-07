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Jornada de vacunación antirrábica

Por Redacción

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Jornada de vacunación antirrábica

CIUDAD VALLES.- Este martes 7 de abril habrá una jornada de vacunación antirrábica en la colonia Ampliación Santa Rosa, para que familias lleven sus mascotas a vacunar y prevenir riesgos de rabia.

El lugar de aplicación será en El Parquesito, de 10 de la mañana a cuatro de la tarde y las indicaciones son las mismas que durante la campaña general: se puede vacunar a perros y gatos desde un mes de edad; se le pueden poner refuerzos a los seis meses; pueden vacunarse en lactancia o gestación y no pueden ser vacunados los que están enfermos o en tratamiento. 

No deben acudir niños, sino adultos responsables a buscar la vacuna; perros deben ir con bozal y los gatos en transportadora.

Por lo que se espera tener una buena respuesta de parte de personas que tengan una mascota y los lleven a vacunar.

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