Casas de empeño, con muchos pignorantes

RIOVERDE.- Familias abarrotan las casas de empeño, el servicio se incrementa en un 15% ante la carencia de recursos que enfrentan por la temporada y la cuesta de enero.

Comerciantes dieron a conocer que la cuesta de enero ya está pegando a algunas familias, ante la carencia de recursos luego de los gastos navideños.

Familias llevan a empeñar desde equipos agrícolas, joyas, celulares y laptops, la cuestión es poder tener recursos para hacer frente a sus gastos.

Indicaron que la mayoría de los clientes son de las comunidades, aunque se han acercado algunos a empeñar hasta sus vehículos, la cuestión es tener recursos para sus gastos cotidianos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mencionaron que es probable que se alargue el problema de la falta de recursos hasta el mes de febrero para algunas familias, dado que los paisanos se regresaron a trabajar y algunas familias ya fueron a llevar hasta equipos agrícolas a empeñar.