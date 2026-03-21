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Celebran cabalgata en honor a San José

El recorrido fue acompañado con música de una banda

Por Jesús Vázquez

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Celebran cabalgata en honor a San José

Catorce.- Cientos de jinetes participaron en la gran cabalgata de San José de Coronados perteneciente a Catorce, una tradicional cabalgata que cada año se lleva a cabo en honor a su santo patrono San José. 

El punto de reunión fue en la comunidad de Wadley, donde estuvieron llegando jinetes de las diferentes comunidades con su caballo o algunos con su burrito, pero la idea era participar en esta gran cabalgata donde había hasta niños, jóvenes adultos y hasta personas de la tercera edad participando en esta cabalgata, que ya es una tradición en las fiestas patronales de San José de Coronados, donde estuvieron acompañados de una banda que estuvo tocando durante todo el recorrido.

Se contó con el apoyo de una ambulancia de Protección Civil Municipal por si algún participante se llegaba a sentir mal durante el recorrido, afortunadamente terminó en saldo blanco, así mismo a medio camino se unieron unos huehues para presentar un espectáculo, también se contó con la danza de los Apaches de Saltillo. 

 Para terminar la cabalgata los jinetes llegaron a la iglesia de San José de Coronados, para darle las gracias a su santo patrono San José, padre de Jesús y pedirle que los proteja. 

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