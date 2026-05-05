Celebran festividad de la Santa Cruz

Matehuala.- Con gran alegría se llevó a cabo la fiesta patronal en honor a la Santa Cruz una de las fiestas de los albañiles, por lo que muchas personas que se dedican a este oficio acudieron a la iglesia y a peregrinaciones para darle las gracias a Dios.

En la colonia Lagunita se encuentra la capilla en honor a la Santa Cruz, donde se llevó a cabo un triduo de misas, en el cual hubo peregrinaciones de distintos puntos de la ciudad, y para finalizar la fiesta patronal hubo grupos musicales, el palo encendido y una solemne misa en la que se hizo una oración especial por todos los albañiles.

En la colonia Lagunita también llevan a cabo otra fiesta patronal que es por parte del antiguo ejido de la Lagunita, una festividad con más de 90 años de antigüedad, en un terreno en el cual hay un árbol en forma de cruz.

La fiesta la organiza la familia Martínez Infante, con danzantes, durante todo el día danzan, luego hacen una peregrinación desde el terreno donde está el árbol hasta la casa de la organizadora.

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La organizadora es la señora María Gertrudis Martínez Infante, quien dijo que esta celebración lleva cerca de 90 años que la organiza su familia, pues fue su padre el que inició esta tradición cuando la Lagunita era un ejido, y aunque ya no es ejido, continúa la tradición, mientras Dios le dé vida continuará realizando la fiesta patronal de la Santa Cruz.