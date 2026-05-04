Vallenses en redes cuestionan el paradero de la perrita Milagros

La actuación reciente de la Dirección de Protección Civil de Ciudad Valles ha generado cuestionamientos públicos sobre el trato institucional hacia los animales bajo su resguardo, particularmente tras el caso del perro "Jachi" y la incertidumbre que ahora rodea a "Milagros", una perrita adoptada por la misma dependencia en 2025.

La pregunta comenzó a repetirse en redes sociales: ¿Qué pasó con Milagros? Desde hace meses no se tienen noticias de ella. No hay actualizaciones, imágenes ni información oficial sobre su estado o paradero, pese a que su adopción fue difundida en su momento.

La inquietud creció luego de lo ocurrido con Jachi, un perro que fue sacrificado por personal de la corporación tras morder a unos menores. El caso generó indignación no solo por la decisión, sino por la forma en que se llevó a cabo: sin claridad sobre protocolos y, según testimonios, de manera violenta y frente a su dueño.

De acuerdo con la normativa en materia de bienestar animal, el sacrificio inmediato sin justificación médica está prohibido y debe realizarse mediante procedimientos humanitarios. Por ello, el actuar de la dependencia ha sido cuestionado.

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En ese contexto, el silencio sobre Milagros pesa más. Usuarios se preguntan si la perrita sigue bajo resguardo, en qué condiciones se encuentra o incluso si continúa con vida.

Hasta ahora, no hay respuestas oficiales.