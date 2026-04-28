Celebran la Feria de la Alimentación Saludable

Ciudad de Maíz.- En la plaza principal se llevó a cabo la Feria Municipal de Alimentación Saludable, hubo una muestra gastronómica donde se ofrecieron alimentos nutritivos y saludables.

En el evento participó el municipio y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, así como instituciones educativas.

Se abordaron temas sobre una alimentación saludable como la jarra del buen beber, el plato del buen comer, dieta de la milpa, 3 x mi salud, lonchera saludable, escuela de cocina saludable, actividades y talleres lúdicos y una muestra gastronómica.

El jefe de la Jurisdicción Alejandro Lezama, manifestó que es necesario alimentarse sanamente, hacer ejercicio para tener una vida sana libre de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad, pero solo con una alimentación sana.

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