Estado

Celebran matrimonios colectivos

Por Redacción

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
Celebran matrimonios colectivos

CIUDAD VALLES.- Fueron 44 parejas las que contrajeron unión civil mediante una propuesta hecha por el DIF y por el Registro Civil de Valles. 

Este mediodía, el DIF Municipal y la dirección del Registro Civil de Valles llevaron a cabo 44 uniones matrimoniales por la vía civil, entre las que había una pareja del mismo sexo como parte de las celebraciones del amor y la amistad de este año.

Después de la ceremonia hubo una recepción en un salón del norte de la ciudad, en donde estuvo el alcalde David Medina y su esposa, la presidenta del DIF, Ena Avendaño Uscanga.

