Matehuala.- Instalan señalética vial en el Bulevar Turístico en la incorporación a la calle Chiapas, ya que en esta zona frecuentemente ocurren accidentes, se espera que con esta señalética disminuyan, por lo que se pide a la población respetarlos, pues frecuentemente ocurren accidentes por hacer caso omiso a las señales de tránsito.

La Dirección de Seguridad Pública a través de la Coordinación de Tránsito Municipal instaló señalética vial en la incorporación a la arteria de Chiapas, que se ubica en el tramo entre las calles Insurgentes y Mariano Mejía, antes de la Escuela Primaria Brígida García, de esa manera evitar accidentes ya que esta zona tiene mucho flujo vehicular, sobre todo a la entrada y salida de clases.

Se colocó la señalética en respuesta a solicitudes ciudadanas, debido al imprudente uso que se hacía de esta incorporación por parte de conductores de automóviles y motocicletas, poniendo en riesgo a peatones y conductores que circulaban en esa área de la ciudad.