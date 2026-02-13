Se agotan lugares en escuelas primarias

Matehuala.- En varias escuelas del municipio se agotaron los espacios en los primeros días de preinscripciones que se llevan cabo, ya que les dieron prioridad a los niños que ya tienen hermanos dentro de la institución para que los padres de familia no batallen al llevarlos a la escuela.

En algunas escuelas incluso desde el primer día se agotaron los lugares, pues los padres de familia se formaron desde muy temprana hora, algunos desde antes de las seis de la mañana ya estaban esperando que abrieran la escuela para preinscribir a sus hijos, aunque en otras escuelas todavía tienen espacio para más alumnos.

Algunas de las escuelas que en los primeros días tuvieron cupo lleno son la Primaria Club de Leones, Primaria Ignacio Manuel Altamirano, Primaria Miguel Alemán entre otras, cabe destacar que es en el turno matutino que de inmediato llenaron el cupo, pero aún hay lugares en el turno vespertino.

Se recomienda a los padres de familia que tengan niños de nuevo ingreso a las primarias, si no hubo cupo en la escuela que ellos querían, acudan a preinscribirlos en otra cerca de sus domicilios o en el turno vespertino.

