En marzo extraerán agua de pozo Miravalles

CIUDAD VALLES.- El director de la Dapas, Óscar Osmín Meraz Echeverría dijo que han encontrado un posible aforo en el pozo de Miravalles que podría dar 50 litros por segundo (un 8 por ciento de lo que se extrae del río).

De los dos pozos que el Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal del Agua comenzó a excavar para contar con otra fuente de abastecimiento para la ciudad, además del Río Valles, el llamado Miravalles podría proveer para marzo de 50 a 60 litros por segundo, según el aforo (cantidad de agua que se puede sacar) que se determine en unas semanas.

Este pozo se conectaría a una línea de conducción que está a 50 metros de la extracción y se usaría un bombeo para dar agua a la zona norte, que es la más complicada de abastecer.

El pozo del ejido Montecillos ha tenido menos excavación, por el tipo de suelo que hay en ese punto, pero siguen trabajando para encontrar un rendimiento también en ese.

