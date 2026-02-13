Entregarán tarjetas de becas del Bienestar

CIUDAD VALLES.- Entregarán alrededor de 1,300 medios de cobro entre este jueves y viernes en Valles a adultos mayores y el programa de mujeres de 60 a 64 años de edad.

La delegada de Bienestar en la Huasteca Norte, Griselda Mezquida Saldaña dio a conocer que entregarán entre este jueves 12 y viernes 13 de febrero 719 tarjetas de cobro para adultos mayores y 609 para mujeres entre 60 y 64 años de edad que se incorporaron en el mes de diciembre del año pasado. Del lunes 16 al domingo 22 de febrero tendrán nuevas incorporaciones para estos dos tipos de beneficiarios, en la delegación de Bienestar en Juan Sarabia y Escontría, de las ocho de la mañana a las tres de la tarde.

Los requisitos que tienen que presentar son INE en físico y copias, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, Curp certificada y números de contacto.