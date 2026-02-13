logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Entregarán tarjetas de becas del Bienestar

Por Redacción

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Entregarán tarjetas de becas del Bienestar

CIUDAD VALLES.- Entregarán alrededor de 1,300 medios de cobro entre este jueves y viernes en Valles a adultos mayores y el programa de mujeres de 60 a 64 años de edad.

La delegada de Bienestar en la Huasteca Norte, Griselda Mezquida Saldaña dio a conocer que entregarán entre este jueves 12 y viernes 13 de febrero 719 tarjetas de cobro para adultos mayores y 609 para mujeres entre 60 y 64 años de edad que se incorporaron en el mes de diciembre del año pasado. Del lunes 16 al domingo 22 de febrero tendrán nuevas incorporaciones para estos dos tipos de beneficiarios, en la delegación de Bienestar en Juan Sarabia y Escontría, de las ocho de la mañana a las tres de la tarde.

Los requisitos que tienen que presentar son INE en físico y copias, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, Curp certificada y números de contacto.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inaugura el Gobernador 3 caminos en Huasteca Sur
Inaugura el Gobernador 3 caminos en Huasteca Sur

Inaugura el Gobernador 3 caminos en Huasteca Sur

SLP

Redacción

Voraz incendio en comunidad Sabinito
Voraz incendio en comunidad Sabinito

Voraz incendio en comunidad Sabinito

SLP

Carmen Hernández

El fuego casi está controlado para evitar se propague más

Confirman 3 casos de sarampión en SLP
Confirman 3 casos de sarampión en SLP

Confirman 3 casos de sarampión en SLP

SLP

Redacción

Aunque aduce el Sector Salud son contagios externos

Detienen a banda de falsificadores
Detienen a banda de falsificadores

Detienen a banda de falsificadores

SLP

Jesús Vázquez