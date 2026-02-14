Celebran matrimonios colectivos

RIOVERDE.- Alrededor de 15 parejas participan en la jornada de matrimonios colectivos Amor del Bueno, que se llevó a cabo en la plaza de los enamorados, evento que además tuvo un convivio con música.

Alrededor de las 12 horas se congregaron parejas de las colonias Unión, La Loma, La Virgen, San José de Gallinas y Fraccionamiento Quintas del Naranjal, acompañados algunos de sus hijos y familiares, para formalizar su unión matrimonial.

El evento se desarrolló en la Plaza de San Antonio, estuvieron presentes el alcalde Arnulfo Urbiola Román, la titular del Dif Karina Quintero, la secretaria de SCT Aracely Martínez Acosta, la diputada local Leticia Vázquez Hernández y el Oficial del Registro Civil Felipe de Jesús Rivera.

Luego de celebrar el enlace matrimonial de las parejas, se tuvo un evento musical con la Banda Sinfónica Rioverde, Rondalla Romance y el Mariachi Consentido.

Posteriormente se trasladaron al Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) donde la secretaria de la SCT realizó un brindis por los recién casados.